Посольство России в Париже в своем Telegram-канале резко отреагировало на решение властей города Драп на юге Франции переименовать бульвар, который ранее был назван в честь Сталинградской битвы. В дипмиссии подчеркнули цинизм аргумента заместителя мэра Александры Рюсо, заявившей, что сражение якобы не имеет значения для французской истории.

Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города Александра Рюсо, о том, что Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции. Подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю, — указали в российском посольстве.

В сообщении напомнили, что именно под Сталинградом советские войска нанесли решающее поражение вермахту, что предопределило крах нацистской Германии и освобождение Европы от нацизма. Посольство подчеркнуло, что для всех, кто уважает свою историю, Сталинградская битва стала моральным и стратегическим переломом Второй мировой войны.

Ранее посольство России во Франции подтвердило получение письма от графа Петра Шереметева, адресованного президенту Владимиру Путину, а затем направило его в Москву. В обращении почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников выразил желание вернуться на историческую родину.