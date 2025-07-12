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12 июля 2025 в 16:06

Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посольство России во Франции подтвердило получение письма от графа Петра Шереметева, адресованного президенту Владимиру Путину, а затем направило его в Москву, сообщили в Telegram-канале дипмиссии. В обращении почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников выразил желание вернуться на историческую родину.

Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам, — сообщили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что поддерживают постоянный контакт с потомком знаменитого дворянского рода. Там отметили его «значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества».

Шереметев направил персональное обращение президенту России Владимиру Путину. В письме потомок знаменитого дворянского рода изложил намерение окончательно переехать из Франции в Россию вместе со своим имуществом, включая ценную семейную коллекцию.

Ранее известный журналист и блогер Тофуриус Крейн, переехавший в Россию в 2023 году, заявил, что был поражен ухоженностью территории и поведением посетителей ВДНХ в Москве. Он отметил, что в США все клумбы давно бы украли или растоптали.

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