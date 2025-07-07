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07 июля 2025 в 17:30

«В США все клумбы были бы украдены»: американский блогер восхитился ВДНХ

Американский блогер Крейн поразился ухоженностью ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный журналист и блогер Тофуриус Крейн, переехавший в Россию в 2023 году, заявил, что был поражен ухоженностью территории и поведением посетителей ВДНХ в Москве. Он отметил, что в США все клумбы давно бы украли или растоптали, передает «Царьград».

Хочу отметить красивый сад позади меня. Если бы это было в США, то все клумбы были бы украдены, как минимум сами цветы точно. Дети растоптали бы все. Или же просто бездомные люди устроили бы свой лагерь, — отметил Крейн.

Блогер провел параллель с ситуацией в Вашингтоне, где, по его словам, возле Белого дома разросся огромный палаточный городок бездомных. Крейн подчеркнул, что для россиян чистые улицы и цветущие клумбы — привычная картина, тогда как в американских городах подобное становится редкостью. Его наблюдения касались не только состояния парков, но и общего уровня культуры поведения горожан.

Ранее российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) заявил, что в США граждане вынуждены мириться с крайне высокими налогами на недвижимость. По его словам, при этом дома не отличаются годной отделкой даже в дорогих кварталах.

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