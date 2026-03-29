Взявший в плен немецкого генерала под Сталинградом ветеран умер Участник Сталинградской битвы Зинченко умер на 102-м году жизни

Ветеран ВОВ Василий Зинченко, взявший в плен под Сталинградом немецкого генерала Фридриха Паулюса, умер на 102-м году жизни, сообщил Telegram-канал генконсульства России в Алма-Ате. Дипмиссия выразила соболезнования родным и близким разведчика.

Особое место в биографии В. И. Зинченко занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, — отметили в дипмиссии.

Известно, что Зинченко за заслуги перед Отечеством был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и Славы III степени. Также ветеран был обладателем медалей «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Ранее бывший заместитель председателя агентства АПН Владимир Милютенко скончался на 92-м году жизни. Экс-сотрудник организации Анатолий Смирнов сообщил, что он был госпитализирован в день своего рождения после инфаркта или инсульта и не смог оправиться. Милютенко был награжден орденами Трудового Красного знамени и Дружбы народов, а также участвовал в организации фестивалей молодежи и Олимпиады-80.