29 марта 2026 в 01:02

Один из старейших работников СМИ в СССР и России умер в 91 год

В 91 год умер бывший заместитель председателя агентства АПН Владимир Милютенко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший заместитель председателя агентства АПН Владимир Милютенко скончался на 92-м году жизни, сообщил РИА Новости экс-сотрудник организации Анатолий Смирнов. Он был госпитализирован в день своего рождения после инфаркта или инсульта и не смог оправиться.

Владимир Борисович Милютенко вчера в районе 15–16 часов скончался, к сожалению, на 92-м году жизни. Он перенес или инсульт, или инфаркт в день своего рождения. И вот после этого он попал в больницу и уже, так сказать, не смог выкарабкаться, — сообщил Смирнов.

Милютенко был награжден орденами Трудового Красного знамени и Дружбы народов, а также участвовал в организации фестивалей молодежи и Олимпиады-80. Прощание с ним назначено на 31 марта в Храме иконы Божией Матери «Живоносный источник» на территории музея-заповедника «Царицыно».

Ранее сообщалось, что умер заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он назвал произошедшее невосполнимой потерей.

До этого стало известно о смерти спецпрокурора США Роберта Мюллера, которого не стало в возрасте 81 года. Он расследовал дело о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Причина смерти не раскрывается, однако, по данным инсайдеров, Мюллер многие годы страдал болезнью Паркинсона.

смерти
журналисты
умершие
СССР
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

