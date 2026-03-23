Умер зампред комитета ГД по обороне Швыткин

Умер заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он назвал произошедшее невосполнимой потерей.

Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем, — сказано в заявлении на сайте ГД.

До этого ушел из жизни бывший помощник американского президента Ричарда Никсона Александр Баттерфилд. Он скончался в возрасте 99 лет. Политик сыграл ключевую роль в Уотергейтском скандале, сумев раскрыть систему прослушки в Белом доме.