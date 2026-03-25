Стало известно, где похоронят депутата Швыткина Депутата Швыткина похоронят на Аллее Славы кладбища Бадалык в Красноярске

Зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят на Аллее Славы кладбища Бадалык в Красноярске, сообщается в Telegram-канале депутата. Прощание пройдет в Москве и Красноярске.

О смерти Швыткина ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав произошедшее невосполнимой потерей. Он подчеркнул, что депутат запомнится всем скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член партии «Родина» Алексей Журавлев охарактеризовал ушедшего из жизни Швыткина как истинного боевого офицера. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что награды, полученные его коллегой за время службы, свидетельствуют о его преданности родине.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал невосполнимой потерей смерть Юрия Швыткина. Он отметил, что парламентарии потеряли не просто коллегу, а боевого товарища и друга.