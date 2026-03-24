Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 11:17

«Потеря невосполнима»: в Госдуме высказались о смерти депутата Швыткина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал невосполнимой потерей смерть депутата Юрия Швыткина. В беседе с NEWS.ru он отметил, что парламентарии потеряли не просто коллегу, а боевого товарища и друга.

Для нас [смерть Юрия Швыткина] — это огромная потеря. Мы все скорбим. Парламентарии потеряли боевого товарища, нашего друга. Потеря невосполнима. Таких людей больше нет, больше ничего не скажешь, — высказался Картаполов.

О смерти Швыткина ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав произошедшее невосполнимой потерей. Он подчеркнул, что депутат запомнится всем скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Ранее телеведущая Ника Стрижак сообщила, что жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская ушла из жизни в возрасте 91 года. По ее словам, коллега запомнилась как неповторимая, строгая и царственная ведущая.

До этого стало известно о смерти народной артистки России, балерины Нинель Петровой. Она ушла из жизни 7 марта в возрасте 101 года. Петрова была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой.

депутаты
смерти
Юрий Швыткин
Госдума
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.