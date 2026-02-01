Быстрый пирог с замороженными ягодами: ленивый десерт на всю семью

Хочется домашней выпечки, но на замысловатые блюда нет ни сил, ни времени? Быстрый пирог из слоеного теста с замороженными ягодами — то, что вам нужно! Десерт из доступных ингредиентов прост в приготовлении, но получается очень вкусным. Делимся пошаговым рецептом лакомства на всю семью.

Ингредиенты

Бездрожжевое слоеное тесто — 500 г

Замороженные ягоды по вкусу — 400–500 г (1 упаковка)

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г

Картофельный крахмал — 2 ст. л.

Мука — горсть для работы

Способ приготовления

Вытащите тесто и ягоды из морозилки и дайте разморозиться при комнатной температуре. Ягоды при этом надо откинуть в дуршлаг и поставить в раковину, чтобы избавиться от излишков сока. Выложите пласт теста на рабочую поверхность, присыпанную мукой, разделите пополам и раскатайте каждую половину до размера формы. Переложите первый пласт теста в форму, срежьте лишние края. Ягоды перемешайте с крахмалом и выложите в форму поверх теста. Крахмал впитает лишнюю влагу, и дно пирога не размокнет. Посыпьте ягоды сахаром. Нарежьте второй пласт теста полосками и выложите поверх ягод плетенкой — крест-накрест. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–40 минут. Точное время приготовления зависит от вашей духовки. Готовое тесто покроется золотистой корочкой и поднимется.

Быстрый пирог с ягодами готов!

