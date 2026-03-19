19 марта 2026 в 09:31

Смешиваю муку с апельсиновым соком, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю: пирог-выручайка

Смешиваю муку с апельсиновым соком, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю, но лень. Этот мягкий влажный пирог-выручайка всегда спасает! При выпекании он наполняет дом цитрусовым ароматом.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан апельсинового сока (свежевыжатого или магазинного), 1 стакан сахара, 3 яйца, 100 мл растительного масла, 1 ст. л. апельсиновой цедры, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте апельсиновый сок, масло и цедру, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и ванилином, просейте и постепенно введите в жидкую смесь. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до сухой зубочистки.

Ранее стало известно, как приготовить сладкий пирог с вареньем, не пачкая рук.

Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Общество
Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой
Заливной пирог с капустой: заменит ужин и скрасит чаепития — можно в Великий пост
Общество
Заливной пирог с капустой: заменит ужин и скрасит чаепития — можно в Великий пост
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Этот ягодный кекс — гениальное решение для постного стола. Без яиц и молока, но с шоколадными нотками
Общество
Этот ягодный кекс — гениальное решение для постного стола. Без яиц и молока, но с шоколадными нотками
Вместо сырников и жарки на масле: хрустящие творожные палочки — рецепт из пачки творога
Общество
Вместо сырников и жарки на масле: хрустящие творожные палочки — рецепт из пачки творога
Дарья Иванова
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

