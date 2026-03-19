Смешиваю муку с апельсиновым соком, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю: пирог-выручайка

Смешиваю муку с апельсиновым соком, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю, но лень. Этот мягкий влажный пирог-выручайка всегда спасает! При выпекании он наполняет дом цитрусовым ароматом.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан апельсинового сока (свежевыжатого или магазинного), 1 стакан сахара, 3 яйца, 100 мл растительного масла, 1 ст. л. апельсиновой цедры, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте апельсиновый сок, масло и цедру, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и ванилином, просейте и постепенно введите в жидкую смесь. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до сухой зубочистки.

