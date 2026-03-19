Быстрый штрудель: пачка творога, лаваш и замороженная вишня — домашний десерт с обалденным вкусом

Этот рецепт — настоящее спасение для занятых дней. Никакого теста, раскатки и сложных шагов: все собирается за пару минут и отправляется в духовку. Внутри — нежная творожная начинка с кисло-сладкой вишней, а снаружи — румяный, слегка хрустящий лаваш. Вкус получается как у настоящего штруделя, только в разы проще.

Ингредиенты: лаваш — 1 шт. (около 150 г), творог — 360 г, сахар или сахарозаменитель — по вкусу, яйцо — 1 шт., вишня (замороженная) — 150 г, желток — для смазывания, кунжут — по желанию.

Творог смешивают с яйцом и сахаром до однородной массы. Лаваш раскладывают, равномерно распределяют начинку, сверху выкладывают вишню. Аккуратно сворачивают плотным рулетом, смазывают желтком и при желании посыпают кунжутом.

Выпекают при 200 градусах около 20 минут до румяной корочки. В итоге получается ароматный, сочный десерт с приятной кислинкой — идеально подходит к чаю или на быстрый завтрак.

Ранее мы делились простым рецептом лепешек — выручалки из кефира. Нужно взять сыр и жареный лук.

Проверено редакцией
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Ольга Шмырева
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
