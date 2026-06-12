Сырники — прошлый век: подаю на завтрак и к чаю творожную фокаччу — и жарить ничего не надо

Сырники — прошлый век: подаю на завтрак и к чаю творожную фокаччу — и жарить ничего не надо

Творожная фокачча с сыром — это нежная, ароматная и очень простая в приготовлении выпечка, которая станет отличной альтернативой сырникам и сырным лепешкам. Это блюдо идеально подходит для завтрака и перекуса.

Для приготовления понадобится: 250 г творога, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, пучок укропа, 1 ч. л. сушеного чеснока, соль, щепотка сахара, 1 желток для смазывания.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте тертый сыр, яйцо, мелко рубленный укроп, соль, сахар и сушеный чеснок. Перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, жидковатое тесто. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте. Смажьте поверхность взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить фокаччу и обратила внимание, что ее по желанию можно делать более сладкой или соленой, а также добавлять в нее различную начинку (томаты, зелень, яблоки).

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