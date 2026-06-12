Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 07:31

Сырники — прошлый век: подаю на завтрак и к чаю творожную фокаччу — и жарить ничего не надо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожная фокачча с сыром — это нежная, ароматная и очень простая в приготовлении выпечка, которая станет отличной альтернативой сырникам и сырным лепешкам. Это блюдо идеально подходит для завтрака и перекуса.

Для приготовления понадобится: 250 г творога, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, пучок укропа, 1 ч. л. сушеного чеснока, соль, щепотка сахара, 1 желток для смазывания.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте тертый сыр, яйцо, мелко рубленный укроп, соль, сахар и сушеный чеснок. Перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, жидковатое тесто. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте. Смажьте поверхность взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить фокаччу и обратила внимание, что ее по желанию можно делать более сладкой или соленой, а также добавлять в нее различную начинку (томаты, зелень, яблоки).

Ранее стало известно, как приготовить удачные кабачки в яичном кляре.

Проверено редакцией
Читайте также
Итальянский шеф-повар назвал главный секрет идеальной пасты
Общество
Итальянский шеф-повар назвал главный секрет идеальной пасты
Суд поставил точку в деле об убийстве командира Моторолы
Общество
Суд поставил точку в деле об убийстве командира Моторолы
Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь
Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Перетираю творог, желтки и масло: пеку рогалики «Творожки» — нежные как булочки из кондитерской, а начинка просто шедевр
Общество
Перетираю творог, желтки и масло: пеку рогалики «Творожки» — нежные как булочки из кондитерской, а начинка просто шедевр
Все лето пеку яблочный пирог без яиц и молока: нежнее бисквита и в пост к чаю
Общество
Все лето пеку яблочный пирог без яиц и молока: нежнее бисквита и в пост к чаю
Общество
рецепты
завтраки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник влетел в жилой дом в Татарстане
Москвичам спрогнозировали аномальную жару в День России
Секрет успеха ВС РФ, насилие ВСУ над пожилыми: новости СВО на утро 12 июня
«Объединялись перед трудностями»: Володин поздравил граждан с Днем России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июня: инфографика
Россияне смогут увидеть сразу два редких астрономических явления
Системы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ в российских регионах
ВС России уничтожили вторую за июнь гаубицу М-101 ВСУ
Приговоренному к пожизненному сроку Юн Сок Ёлю дали еще 30 лет тюрьмы
Мост обрушился в Армении из-за молнии
В Европарламенте назвали срок возможного возобновления диалога с Россией
Назван регион Украины, который лидирует по числу дезертиров
Шри-Ланка начала переговоры с банком из России
Итальянский шеф-повар назвал главный секрет идеальной пасты
Шведы нарушили границу с Россией необычным способом
ПВО отразила попытку атаковать Москву беспилотниками
Волонтер искал охотника на Камчатке и без вести потерялся
«Противоречивая позиция»: переговоры Ирана и США вышли на новый этап
Раскрыта необычная схема переговоров США и Ирана
Польша выдвинула ультиматум Виннице
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.