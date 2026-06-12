Галеты с черешней: сделал первую партию на пробу — не осталось даже крошки

Раскатал, насыпал ягод, завернул и в духовку. Проще, чем жарить яичницу, а вкус — как из дорогой пекарни.

Ингредиенты

Мука — 1,5 стакана, имбирный порошок — 0,5 ч. л., сливочное масло — 100 г, растительное масло — 1 ст. л., черешня — 400 г, кукурузный крахмал — 2 ч. л., сахар — 1 ст. л., желток — 1 шт.

Как готовлю

Сначала рублю муку с маслом в крошку, добавляю ледяную воду и отправляю тесто в холодильник на час — это важно, чтобы оно не поплыло. Из черешни вынимаю косточки (запасись терпением), смешиваю с крахмалом. Делю тесто на шесть частей, раскатываю в тонкие лепешки, выкладываю горкой ягоды, посыпаю сахаром и заворачиваю края внахлест. Смазываю желтком и пеку при 200 градусах 25–30 минут. Горячие, с мороженым — это атомная бомба. Холодные — просто отличный десерт к кофе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Не ожидал, что имбирь так выстрелит! Тесто получилось рассыпчатым, а черешня внутри стала похожа на густой мармелад — ни капли не вытекла. Рекомендую подавать такие галеты теплыми, с шариком ванильного мороженого. Жена сказала, что это лучше любого пирога из пекарни.