Венесуэла впервые в своей истории отправила на внешний рынок партию сжиженного нефтяного газа (СНГ), сообщила в своем Telegram-канале исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. По ее словам, это событие стало историческим для экономики страны.

Экспортная партия была погружена на судно Chrysopigi Lady 2 февраля. Конкретные детали сделки, включая получателя ресурсов, не раскрываются.

Горжусь тем, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышел корабль Chrysopigi Lady с первой партией сжиженного нефтяного газа, — написала Родригес.

Ранее политик призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. В обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крусе Родригес заявила о необходимости отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса. Она выразила уверенность в том, что стремление обеспечить мир и стабильность на родине действительно способно консолидировать венесуэльский народ.

До этого Родригес заявила, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения Мадуро и его жены. Она утверждает, что, когда американские войска взяли в плен главу государства, ей и другим членам его кабинета дали 15 минут на то, чтобы решить, выполнять ли требования Вашингтона.