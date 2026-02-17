Доходы России от нефти достигли максимума за два месяца

Экспорт российской нефти растет четвертую неделю подряд и уже достиг максимума за последние два месяца, передает Bloomberg. Рост обеспечивается в основном за счет увеличения продаж в Китай, куда за две недели отправили около 2 млн баррелей в день, отметили в источнике.

По подсчетам аналитиков, в первой половине февраля поставки достигали 3,39 млн баррелей в сутки. При этом Индия сокращает закупки, и нефть марки Urals перенаправляется из этой страны в КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле полностью согласны с утверждением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о превращении нефти в предмет шантажа из-за отказа Венгрии поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

До этого президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли договоренностей в Белом доме об усилении давления на Иран путем ограничения источников дохода от экспорта нефти. Речь идет в первую очередь о поставках энергоносителя в Китай.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Индия взяла на себя обязательство прекратить все покупки нефти у России. Это решение было принято в результате переговоров с представителями Нью-Дели.