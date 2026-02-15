Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, как США могут «душить» Иран перед переговорами

Axios: США перекроют экспорт нефти из Ирана в Китай перед переговорами

Танкер с сырой нефтью у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, недалеко от Новороссийска, Россия Танкер с сырой нефтью у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, недалеко от Новороссийска, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли договоренностей в Белом доме об усилении давления на Иран путем ограничения источников дохода от экспорта нефти, передает портал Axios. Речь идет в первую очередь о поставках энергоносителя в Китай.

США усилят экономическое давление на Иран в основном в вопросах продаж нефти Китаю,говорится в материале.

Экономическая блокада будет синхронизирована с усилением американского военного присутствия на Ближнем Востоке. В администрации США рассчитывают, что перекрытие финансовых потоков заставит иранское руководство пойти на уступки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что если договоренности с Ираном не будут достигнуты, то Соединенные Штаты применят «очень жесткие меры». По его словам, одним из возможных вариантов действий может стать отправка авианосца в регион.

Позже стало известно, что американские военные разрабатывают планы масштабной операции против Ирана, рассчитанной на несколько недель. Удары могут быть нанесены не только по ядерным объектам, но и по госучреждениям и структурам безопасности.

