Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 февраля: инфографика

В ночь на 23 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 152 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 65 БПЛА — над территорией Белгородской области, 35 БПЛА — над территорией Саратовской области, 16 БПЛА — над территорией Республики Крым, по восемь БПЛА — над территориями Воронежской и Ростовской областей, по четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря, по три БПЛА — над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан, по два БПЛА — над территориями Курской и Липецкой областей и по одному БПЛА — над территориями Тульской и Тверской областей, — сообщили в ведомстве.