23 февраля 2026 в 09:12

«Наследники нацистов»: Лукашенко предупредил об опасности с Запада

Лукашенко: наследники нацистов готовят бронированный кулак для броска на Восток

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Страны Европы готовят бронированный кулак для броска на Восток, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. По его словам, которые приводит пресс-служба главы государства, это происходит на пограничных рубежах республики.

Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Белоруссии наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем, — сказано в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что противостоять возможному агрессору способна только современная и хорошо оснащенная армия. Он отметил, что именно такую армию Белоруссия создавала все последние годы. Залогом мирного будущего страны он назвал мощь вооруженных сил и единство народа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым заявил, что существование республики невозможно представить без партнерства с Москвой и Пекином. Белорусский лидер констатировал, что западные государства «закрыли двери» перед Минском.

