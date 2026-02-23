Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 09:14

«Это просто нечестно!»: Трамп пожаловался на частые победы США

Трамп назвал нечестными слишком частые победы США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на чрезмерное количество побед США. По его словам, это даже «нечестно».

Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно! — отметил он.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что Трамп лишился рычага давления на Индию, Китай и Турцию после отмены введенных им пошлин Верховным судом. По его словам, это самое серьезное внутриполитическое поражение хозяина Белого дома с начала второго срока.

До этого администрация США не удержалась от насмешек в адрес северного соседа после победы американской сборной над Канадой в финале олимпийского хоккейного турнира. В аккаунте Белого дома в соцсети X появилось изображение белоголового орлана, прижимающего к земле канадского гуся, что стало символическим ответом на пафосное заявление экс-премьера Джастина Трюдо.

Также стало известно, что стрельба, прогремевшая в ночь на 22 февраля у резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, обрастает новыми подробностями. В частности, сотрудники Секретной службы ликвидировали 21-летнего художника Остина Такера Мартина из Северной Каролины, который проник на охраняемую территорию с оружием.

