В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост Протоиерей Козлов: в Великий пост рекомендуется отказаться от мяса и молока

Во время Великого поста мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы, заявил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. При этом он особенно подчеркнул, что перед этим нужно посоветоваться со священником, чтобы он мог учесть особенности здоровья и других жизненных обстоятельств, передает РИА Новости.

Что конкретно рекомендуют не есть мирянам: обычно это мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба — кроме двух дней — Благовещение Пресвятой Богородицы и праздник Входа Господня в Иерусалим. <…> Нужно определять меру поста <…> в зависимости от своего здоровья, воцерковленности, жизненных обстоятельств, и обговорить это со священником, — поделился Козлов.

Священник напомнил, что церковный устав предполагает более строгие ограничения, включая сухоядение и правила использования масла, однако они относятся прежде всего к монашеской практике. Мирянам, подчеркнул он, не обязательно ориентироваться на монастырские нормы.

Ранее Козлов посоветовал не устраивать застолья в День защитника Отечества в 2026 году. По его словам, на эту дату выпадает начало Великого поста, а его первая и последняя недели считаются наиболее строгими.