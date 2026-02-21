В РПЦ призвали отказаться от застолья в День защитника Отечества Протоиерей Козлов призвал отказаться от застолья 23 февраля из-за Великого поста

Веселье и застолье в День защитника Отечества в 2026 году будут неуместны, так как на эту дату выпадает начало Великого поста, заявил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Он особенно подчеркнул, что первая и последняя недели Великого поста считаются наиболее строгими, передает РИА Новости.

Все пищевые и иные ограничения поста актуальны в любой светский праздник, в том числе на 23 Февраля. Но в этом году — особенно, поскольку первая и последняя недели Великого поста считаются наиболее строгими. Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий, увеселений, застолий, — рассказал Козлов.

Священник подчеркнул, что это не значит, что сам праздник нужно игнорировать. Протокольные мероприятия — награждения, возложение венков, официальные поздравления будут вполне уместны. А вот шумные застолья лучше перенести накануне, в последний день Масленицы, 22 февраля.

Он отметил, что почтить память павших воинов можно молитвой, а живых защитников — искренним поздравлением, не требующим обязательного застолья. Даже церковные праздники, если они выпадают на первую седмицу поста, переносят, чтобы не нарушать его духовный смысл.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что выбирать подарки партнерам на 23 Февраля и 8 Марта стоит из их интересов. Она подчеркнула, что необходимо обратить внимание на теорию о пяти языках любви — кому-то важнее получить что-то материальное, а для кого-то отдельной ценностью становятся забота и проведенное вместе время.