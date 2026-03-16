Жареное тофу — находка для Великого поста: попробовав раз, будете готовить круглогодично

Жареное тофу — это настоящая находка для Великого поста, которая удивит вас своим вкусом и текстурой. Попробовав раз, будете готовить круглогодично. Идеально как самостоятельная закуска или дополнение к овощам и крупам.

Для приготовления понадобится: 400 г твердого тофу, 3-4 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. кукурузного или картофельного крахмала, растительное масло для жарки, кунжут и зелень для подачи.

Рецепт: тофу нарежьте небольшими брусочками или кубиками. В миске смешайте соевый соус с выдавленным чесноком. Залейте тофу маринадом и оставьте на 15–20 минут. Затем обваляйте каждый кусочек в крахмале, чтобы он равномерно покрыл тофу.

Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Обжарьте тофу со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Это блюдо станет вашим любимым постным лакомством!

Ранее стало известно, как приготовить постную солянку с шампиньонами и малосольными огурцами.