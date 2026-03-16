Жареное тофу — находка для Великого поста: попробовав раз, будете готовить круглогодично

Жареное тофу — это настоящая находка для Великого поста, которая удивит вас своим вкусом и текстурой. Попробовав раз, будете готовить круглогодично. Идеально как самостоятельная закуска или дополнение к овощам и крупам.
Для приготовления понадобится: 400 г твердого тофу, 3-4 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. кукурузного или картофельного крахмала, растительное масло для жарки, кунжут и зелень для подачи.
Рецепт: тофу нарежьте небольшими брусочками или кубиками. В миске смешайте соевый соус с выдавленным чесноком. Залейте тофу маринадом и оставьте на 15–20 минут. Затем обваляйте каждый кусочек в крахмале, чтобы он равномерно покрыл тофу.
Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Обжарьте тофу со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Это блюдо станет вашим любимым постным лакомством!
>
