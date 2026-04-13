Выход из поста без срывов: 5 рецептов, которые спасают ЖКТ и топят жир

Выход из поста требует осторожности: резкая смена рациона нагружает желудок и печень. Мы подобрали 5 легких блюд, которые помогают плавно вернуться к обычному питанию без скачков веса. Приведенные жиросжигающие рецепты мягко запускают желудочно-кишечный тракт и стимулируют метаболизм для похудения.

Запеченный минтай с овощами (легкое блюдо после выхода из поста)

Ингредиенты: филе минтая — 200 г, цукини — 150 г, болгарский перец — 100 г, лимонный сок — 10 мл, оливковое масло — 5 г, соль, перец по вкусу.

Приготовление: нарежьте овощи полосками, выложите на пергамент. Сверху положите филе, сбрызните маслом и лимонным соком. Запекайте 20 минут при 180 градусах.

Калорийность на 100 г: 82 ккал.

Полезные свойства:

белок для сытости без тяжести;

омега-3 для снятия воспаления после ограничений в еде.

Гречневая каша с тушеным шпинатом (для похудения и мягкого выхода)

Ингредиенты: гречневая крупа — 100 г, вода — 200 мл, свежий шпинат — 80 г, морковь — 50 г, репчатый лук — 30 г, растительное масло — 5 г.

Приготовление: отварите гречку до готовности. В отдельной сковородке на масле пассеруйте лук и морковь 3 минуты, добавьте шпинат, тушите 2 минуты. Смешайте с кашей.

Калорийность на 100 г: 96 ккал.

Полезные свойства:

клетчатка для восстановления перистальтики;

медленные углеводы для насыщения без скачка инсулина.

Гречневая каша с тушеным шпинатом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суп-пюре из тыквы и сельдерея (жиросжигающее блюдо для легкого ужина)

Ингредиенты: тыква — 300 г, стебель сельдерея — 100 г, морковь — 70 г, овощной бульон — 400 мл, имбирь свежий — 10 г, сливки 10% — 50 мл.

Приготовление: нарежьте овощи кубиками, варите в бульоне 20 минут. Добавьте тертый имбирь, пробейте блендером. Влейте сливки, прогрейте 1 минуту.

Калорийность на 100 г: 44 ккал.

Полезные свойства:

имбирь и сельдерей ускоряют обмен веществ;

низкая калорийность делает блюдо для выхода из поста идеальным для похудения после застолий.

Творожная запеканка без муки (легкое блюдо, щадящее поджелудочную)

Ингредиенты: творог 5% — 400 г, яйцо — 2 шт., натуральный йогурт — 100 г, банан — 80 г, ванилин — на кончике ножа.

Приготовление: разомните банан вилкой, смешайте с творогом, йогуртом и яйцами. Выложите в форму, запекайте 35 минут при 170 градусах.

Калорийность на 100 г: 118 ккал.

Полезные свойства:

кальций и казеин для восстановления тканей;

отсутствие сахара и муки снижает нагрузку на печень.

Салат из свеклы с яблоком и зеленью (для похудения и очищения) Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ингредиенты: вареная свекла — 200 г, зеленое яблоко — 100 г, петрушка — 15 г, кинза — 10 г, лимонный сок — 15 мл, льняное масло — 7 г.

Приготовление: натрите свеклу и яблоко крупно, порубите зелень. Заправьте маслом и лимонным соком. Дайте настояться 10 минут.

Калорийность на 100 г: 65 ккал.

Полезные свойства:

бетаин обеспечивает детокс после поста;

клетчатка и пектин мягко выводят шлаки.

Плавный выход из поста с этими рецептами снижает риск вздутия и тяжести в желудке. Начинайте есть с малых порций (150–200 г) и пейте теплую воду между приемами пищи. Так вы закрепите результат для похудения и восстановите энергию без стресса для организма.

