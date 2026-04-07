Обычные ватрушки больше не пеку: нашла рецепт творожных завитушек с яблоком — нежнее и воздушнее, чем любая привычная выпечка. Беру творог, яблоко и готовое слоеное тесто — и через 20 минут на столе румяные, слоистые завитушки, которые тают во рту и исчезают быстрее, чем я успеваю их достать из духовки.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или чаепития с семьей. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая слоеная корочка, внутри — нежная творожная начинка с сочными кусочками яблока и ароматом корицы, которая делает каждую завитушку сочной и ароматной.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г творога, 1 крупное яблоко, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы, щепотка ванильного сахара. Творог разомните вилкой, добавьте сахар, ванильный сахар и яйцо, хорошо перемешайте.

Яблоко натрите на крупной терке, смешайте с корицей. Тесто раскатайте в прямоугольник, нарежьте на полоски. На каждый край полоски выложите творожную начинку и немного яблока, сверните рулетиком, затем скрутите в завитушку. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте при 180°С 15–20 минут до золотистого цвета. Эти завитушки — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот.

