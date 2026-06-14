Вместо 6 часов — 2: ускоренная пастила в духовке: вкусная, ароматная и без химии

Беру черную смородину, сахар и немножко терпения — но всего на 2 часа, а не на 6. Главный лайфхак: сушу пастилу в духовке с конвекцией при приоткрытой дверце. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, эластичные листы с насыщенным ягодным вкусом и приятной кислинкой — как мармелад, только полезнее.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг черной смородины, 200 г сахара (можно меньше), 1 ст. ложка растительного масла (для пергамента). Смородину переберите, промойте, пробейте блендером до пюре. Протрите через сито, чтобы удалить семена (или оставьте). Смешайте с сахаром, дайте постоять 30 минут. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Вылейте пюре, разровняйте тонким слоем (2–3 мм). Сушите в духовке при 60–70 °C с приоткрытой дверцей и включенной конвекцией 2–2,5 часа. Пастила не должна липнуть к рукам. Остудите, сверните рулетами, нарежьте. Храните в банке. Лайфхак: чем тоньше слой, тем быстрее сушка. Вместо 6 часов — готово за 2.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот ускоренный способ сушки пастилы из смородины. Даже те, кто никогда не делал пастилу, справились за 2 часа. Кстати, вместо смородины можно взять малину или клубнику — время то же. Находка, а не рецепт!

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