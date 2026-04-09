С красной рыбой больше не вожусь: минтай по-еврейски — сочнее, нежнее и в пять раз дешевле

С красной рыбой больше не вожусь: минтай по-еврейски — сочнее, нежнее и в пять раз дешевле

Беру минтай, лук и морковь — и готовлю рыбу по-еврейски, которая получается сочнее красной рыбы, а стоит в разы дешевле. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина, когда хочется чего-то сытного, полезного и не слишком затратного.

Получается обалденная вкуснятина: нежные кусочки рыбы, пропитанные ароматным овощным соусом, с золотистой корочкой и богатым вкусом, который напоминает дорогую красную рыбу. Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 луковицы, 2 моркови, 2 столовые ложки томатной пасты, 1 стакан воды, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец, лавровый лист.

Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости, добавьте томатную пасту, прогрейте. Выложите рыбу в сотейник, залейте водой, добавьте лавровый лист. Тушите под крышкой 20–25 минут до готовности. Подавайте с отварным картофелем или рисом — это блюдо станет вашим любимым эконом-вариантом.

