09 апреля 2026 в 17:35

С красной рыбой больше не вожусь: минтай по-еврейски — сочнее, нежнее и в пять раз дешевле

Фото: D-NEWS.ru
Беру минтай, лук и морковь — и готовлю рыбу по-еврейски, которая получается сочнее красной рыбы, а стоит в разы дешевле. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина, когда хочется чего-то сытного, полезного и не слишком затратного.

Получается обалденная вкуснятина: нежные кусочки рыбы, пропитанные ароматным овощным соусом, с золотистой корочкой и богатым вкусом, который напоминает дорогую красную рыбу. Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 луковицы, 2 моркови, 2 столовые ложки томатной пасты, 1 стакан воды, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец, лавровый лист.

Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости, добавьте томатную пасту, прогрейте. Выложите рыбу в сотейник, залейте водой, добавьте лавровый лист. Тушите под крышкой 20–25 минут до готовности. Подавайте с отварным картофелем или рисом — это блюдо станет вашим любимым эконом-вариантом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт
Общество
Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт
Салат советских времен: его часто забывают, а он вкусный и простой — с консервами в масле за пару минут
Общество
Салат советских времен: его часто забывают, а он вкусный и простой — с консервами в масле за пару минут
Котлеты, к которым не нужен гарнир, — одной штукой можно наесться до отвала: сытное бюджетное блюдо
Общество
Котлеты, к которым не нужен гарнир, — одной штукой можно наесться до отвала: сытное бюджетное блюдо
Белковый салат «Весенний»: сытный, но диетический — для тех, кто считает КБЖУ
Общество
Белковый салат «Весенний»: сытный, но диетический — для тех, кто считает КБЖУ
Пасхальный ужин без мяса: порционные лодочки с форелью и овощами в духовке — просто и вкусно
Общество
Пасхальный ужин без мяса: порционные лодочки с форелью и овощами в духовке — просто и вкусно
рыба
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

