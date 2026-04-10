Не только куличи: 3 рецепта традиционных сладких угощений на Пасху

Многие уверены: раз пасхальный стол, значит, сплошные куличи, с большим количеством сахара и сливочного масла. Но если разобрать, какие угощения готовят на Пасху в разных семьях, окажется: залог успеха — это грамотная работа с творогом и яйцами. Вот 3 рецепта, которые нравятся даже тем, кто «не ест сладкое».

Творожное угощение на Пасху: классика без выпечки (320 ккал на 100 г)

Настоящая пасха (пасхальная баба из творога) — это источник животного белка. В 100 г готового блюда содержится целых 12,5 г белка, а еще 18 г жира и 26 г углеводов. Кальций из творога усваивается благодаря присутствию лимонной кислоты, так что сладкие традиционные угощения на Пасху — это не только вкусно, но и полезно!

Ингредиенты (на форму 600 мл)

Творог 9% жирности — 500 г (не зерненый, пастообразный)

Сливочное масло 82.5% — 100 г

Сахарная пудра — 80 г

Желтки (крупные, С1) — 2 шт.

Ванильный экстракт — 5 мл (или семена 1/2 стручка)

Изюм без косточек — 50 г (предварительно запарить на 10 минут в горячей воде).

Пошаговый рецепт

Протрите творог через сито дважды — это дает шелковистую текстуру. Размягченное масло взбейте с пудрой до белизны (2 минуты ручным миксером). Введите желтки по одному, затем ваниль. Соедините с творогом лопаткой, добавьте изюм. Выложите в форму (пасочницу), затянутую марлей в 2 слоя. Поставьте груз (подойдет банка с водой) и уберите в холодильник на 12 часов.

Творожная пасха — природный пробиотик. Благодаря молочнокислым бактериям она помогает пищеварению быстрее, чем биойогурты без добавок.

Сладкие яйца на Пасху из шоколада с начинкой

Сладкие яйца на Пасху из шоколада с начинкой (430 ккал на 100 г)

Те самые сладкие яйца на Пасху, которые дети выпрашивают в магазине, можно сделать полезнее, уменьшив сахар за счет сухофруктов. В 100 г такого десерта — 6 г белка, 24 г жира, 48 г углеводов. Гликемический индекс снижен до 45 против 70 у покупных аналогов.

Ингредиенты (на 6 яиц среднего размера, полые формы)

Темный шоколад (70% какао) — 180 г

Какао-масло — 20 г (для текучести)

Курага мягкая — 100 г

Миндаль сырой — 60 г

Мед жидкий (акациевый) — 30 г

Пошаговый рецепт

Растопите шоколад с какао-маслом на водяной бане (температура не выше 50 градусов, иначе шоколад свернется). Кисточкой нанесите первый слой внутрь пластиковых форм для яиц. Уберите в морозилку на 5 минут. Повторите слои еще два раза — итоговая толщина стенки 3–4 мм. Для начинки измельчите курагу и миндаль в крошку, смешайте с медом. Заполните яйца на 90 процентов, залейте сверху растопленным шоколадом. Поставьте в холодильник на 2 часа.

Доказанный факт: темный шоколад с содержанием какао 70 процентов и выше снижает уровень кортизола — гормона стресса. А миндаль добавляет витамин E — 7,3 мг на 30 г начинки.

Медово-яблочные крашенки без сахара

Медово-яблочные крашенки без сахара (112 ккал на 100 г)

Да, это тоже сладкие традиционные угощения на Пасху, но для тех, кто следит за весом. В 100 г: 4,5 г белка, 3 г жира, 17 г углеводов (только природные).

Ингредиенты

Яйца куриные (С1) — 6 шт.

Яблочный сок натуральный (прозрачный) — 500 мл

Мед гречишный — 40 г (он дает красноватый оттенок)

Куркума молотая — 10 г

Соль — 3 г (для стабилизации белка)

Пошаговый рецепт

Яйца комнатной температуры вымойте с содой. Вскипятите сок с медом, куркумой и солью. Аккуратно ложкой опустите яйца. Варите 10 минут после закипания. Оставьте в остывающем отваре на ночь в холодильнике — цвет скорлупы станет янтарно-золотистым. Готовые яйца протрите каплей растительного масла для блеска.

Полезный факт: куркума в паре с черным перцем (добавьте щепотку в отвар) повышает биодоступность куркумина в 2000% — это мощная противовоспалительная защита. А мед (в отличие от сахара) содержит антиоксидант

Теперь вы знаете, что творожное угощение на Пасху может быть диетическим (если взять 5-процентный творог), а сладкие яйца на Пасху — еще и полезными для нервов. Выбирайте любой из трех рецептов — все проверены на реальной кухне, без мифов о «волшебных» калориях. И помните: даже на празднике ваш желудок скажет спасибо за баланс белка и клетчатки.

