Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:48

Делаем узоры на крашеных яйцах из подручных средств: топ-5 способов

Подписывайтесь на нас в MAX

Яйцо-крашенка — один из главных символов Светлого Христова Воскресения. Они радуют сердце и глаз, и ими так приятно обмениваться с близкими! Если вы хотите украсить стол необычными писанками, эта статья — для вас. Рассказываем, как сделать узоры на крашеных яйцах с помощью подручных материалов.

Что олицетворяют крашеные яйца на Пасху

По преданию, после Воскресения Христова равноапостольная Мария Магдалина прибыла в Рим к императору Тиберию. Вместе с вестью о Воскресении Спасителя она преподнесла Тиберию куриное яйцо. Тиберий отнесся к словам мироносицы со скепсисом и заявил, что скорее яйцо в ее руках изменит цвет, нежели усопший восстанет из мертвых. И тогда белая скорлупа яйца окрасилась алым, ознаменовав тем самым истинность чуда. Вот что олицетворяют крашеные пасхальные яйца — объединяющую веру в чудеса Божии.

Способ 1. Растительный узор на яйцах

Для этого способа подойдут небольшие сухие листья и цветы из гербария, а также сушеные укроп, петрушка и кинза. Делаются такие крашенки легче легкого.

  1. Подготовьте отвар из луковой шелухи. Для этого промойте собранную шелуху под краном, выложите на дно кастрюли, залейте кипятком и варите 12–15 минут. Далее процедите.

  2. Сырые яйца промойте.

  3. Приложите к яйцам листья и цветы.

  4. Заверните яйца в отрезки капрона достаточно плотно, чтобы растения вжались в скорлупу, сверху завяжите резинкой.

  5. Отправьте яйца в капроне в кастрюлю с луковым отваром.

  6. Варите 10 минут после закипания.

  7. Извлеките яйца из кастрюли, капрон и растения удалите, а крашенки промойте под холодной водой.

Теперь вы знаете не только как создать растительный узор, но и как красить яйца луковой шелухой. Получаются нарядные крашенки золотистого или бордового оттенка.

Способ 2. Кружевные узоры на яйцах

Далее приводим самый легкий и быстрый способ сделать крашеные яйца на Пасху с кружевным узором. Получаются изящные крашенки в викторианском стиле.

Вам понадобятся:

  • белые яйца (заранее сваренные вкрутую);

  • кружевная ткань (подойдет отрез эластичного кружева или лента);

  • краска для яиц (луковая шелуха или пищевая — на ваш вкус);

  • нитки или резинки для денег.

Далее следуйте простой инструкции.

  1. Плотно оберните каждое яйцо кусочком кружева. Завяжите ниткой или резинкой у основания, чтобы ткань прилегала как мешочек.

  2. Опустите яйца в краситель (луковый отвар или раствор пищевой краски). Подержите нужное время по инструкции к краске (обычно это 10–15 минут).

  3. Достаньте яйца, обсушите салфеткой, разрежьте нитки и снимите кружево.

Лайфхак: если красите яйца в луковой шелухе, предварительно не отваривайте их. Вместо этого сразу оберните их в кружево, поместите в луковый отвар, доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут.

Способ 3. Как покрасить яйца под мрамор

Изысканные крашеные яйца под мрамор делаются даже проще, чем вы думаете. Понадобятся луковая шелуха, бумага и немного свободного времени.

  1. Подготовьте красящий материал: луковую шелуху и обычную белую бумагу нашинкуйте мелкими кусочками.

  2. Куриные яйца хорошенько вымойте.

  3. Обваляйте яйца в бумажно-луковой смеси, заверните в капрон (плотно) и завяжите.

  4. Поместите яйца в емкость с водой, влейте немного каркаде и варите 10 минут.

  5. Дайте яйцам полностью остыть.

  6. Снимите капрон и промойте крашенки.

Способ 4. Кружевная сеточка на яйцах при помощи марли и риса

Пестрый и интересный узор на крашенках можно сделать с помощью простой марли и риса. Получается рисунок, напоминающий звездное небо. А делается быстро и по уже знакомым вам правилам.

Вам понадобятся:

  • вареные яйца (желательно белые);

  • сухой рис (круглый или длинный, неважно);

  • марля или тонкий бинт;

  • нитки;

  • любой краситель (луковая шелуха или пищевой).

Для того чтобы покрасить яйца, следуйте инструкции в четыре шага.

  1. Смочите яйца водой, щедро обваляйте в сухом рисе, чтобы зерна прилипли к скорлупе со всех сторон.

  2. Плотно оберните будущие крашенки отрезом марли, завяжите ниткой у основания, чтобы рисинки хорошо зафиксировались.

  3. Опустите заготовки в горячий краситель на 10–15 минут.

  4. Выньте яйца, дайте им остыть, снимите марлю и стряхните рис.

Способ 5. Полосатый декор с помощью канцелярских резинок

Во время кухонных экспериментов в ход идут любые средства. Канцелярские резинки — не исключение. Для полосатых крашенок вам понадобятся:

  • вареные яйца (подойдут как с белой, так и коричневой скорлупой);

  • тонкие канцелярские резинки для денег (или силиконовые резиночки для плетения);

  • краситель желаемого цвета.

Последовательность простая:

  1. На сухое яйцо в произвольном порядке натяните 4–6 тонких резинок. Можно сделать параллельные полоски или перекрестные линии.

  2. Положите яйцо в раствор красителя (луковый отвар или пищевой). Подержите 10–15 минут до насыщенного цвета.

  3. Достаньте яйцо, обсушите бумажной салфеткой, затем аккуратно разрежьте и снимите резинки.

Теперь вы знаете, как сделать красивые крашеные яйца и что именно они символизируют. Не бойтесь экспериментировать и счастливого вам праздника!

Ранее мы поделились подборкой лучших рецептов куличей с орехами.

яйца
пасхальные яйца
куриные яйца
рецепты
советы
лайфхаки
Елизавета Макаревич
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.