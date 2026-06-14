Выливаю яйца на лаваш и держу под крышкой ровно 6 минут: этот завтрак уплетают даже дети и мужчины

Выливаю яйца на лаваш и держу под крышкой ровно 6 минут: этот завтрак уплетают даже дети и мужчины

Завтрак из лаваша с яйцом, ветчиной и сыром — это сытное, быстрое и невероятно вкусное блюдо, которое с удовольствием съедят даже самые привередливые мужчины. Готовится на одной сковороде всего за 6 минут.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лаваш, 2 яйца, 50 г ветчины, 1 помидор, 50 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: лаваш положите на разогретую сковороду с маслом, загнув края вверх, чтобы получилось углубление. В миске взбейте яйца, добавьте мелко нарезанную ветчину и помидор, тертый сыр, соль, перец и паприку. Перемешайте. Вылейте яичную смесь на лаваш. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 6 минут до схватывания яиц и расплавления сыра.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить яичницу по этому рецепту и дала совет: для большего вкуса сделайте лаваш более хрустящим — перед тем, как выложить начинку, обжарьте лаваш на сковороде с одной стороны до легкого румянца.

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