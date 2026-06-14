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14 июня 2026 в 07:31

Без яичного привкуса: омлет «Менемен» — турецкий завтрак из яиц и помидоров

Фото: D-NEWS.ru
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Турецкий омлет «Менемен» — это яркое, сочное и ароматное блюдо, в котором яйца теряют свой привычный привкус, превращаясь в нежную массу. Его можно подавать и на завтрак, и на ужин.

Для приготовления понадобится: 3–4 яйца, 2 болгарских перца, 3 помидора, 1 луковица (по желанию), 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка.

Рецепт: перец нарежьте тонкой соломкой, лук — кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте перец и лук до мягкости. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру, нарежьте кубиками и добавьте к перцу. Тушите 5–7 минут до выпаривания жидкости.

Добавьте выдавленный чеснок, соль, перец, паприку. В отдельной миске слегка взбейте яйца. Влейте яйца в овощную смесь и постоянно перемешивайте лопаткой, как скрембл, в течение 2–3 минут, пока яйца не схватятся, но останутся нежными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить омлет «Менемен» и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце немного раскрошенной брынзы.

Ранее стало известно, как приготовить капустные гнезда с яйцами на завтрак.

Проверено редакцией
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рецепты
завтраки
омлеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Без яичного привкуса: омлет «Менемен» — турецкий завтрак из яиц и помидоров Турецкий омлет «Менемен» — это яркое, сочное и ароматное блюдо, в котором яйца теряют свой привычный привкус, превращаясь в нежную массу. Его можно подавать и на завтрак, и на ужин.
3-4 яйца
2 болгарских перца
3 помидора
1 луковица (по желанию)
2 зубчика чеснока
соль, перец, паприка
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Перец нарежьте тонкой соломкой, лук — кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте перец и лук до мягкости.
Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру, нарежьте кубиками и добавьте к перцу. Тушите 5-7 минут до выпаривания жидкости.
Добавьте выдавленный чеснок, соль, перец, паприку. В отдельной миске слегка взбейте яйца.
Влейте яйца в овощную смесь и постоянно перемешивайте лопаткой, как скрэмбл, в течение 2-3 минут, пока яйца не схватятся, но останутся нежными.
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