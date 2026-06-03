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03 июня 2026 в 09:15

Понадобятся капуста и яйца — смешиваю и на сковородку: через 10 минут подаю капустные гнезда

Фото: D-NEWS.ru
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Капустные гнезда с яйцом — это завтрак для тех, кто хочет начать день с полезного, сытного и невероятно вкусного блюда, которое готовится буквально за 10 минут.

Для приготовления на 2 порции понадобится: 300 г белокочанной капусты, небольшая морковь, 2 яйца, соль, перец, растительное масло для жарки, зелень для подачи.

Рецепт: капусту мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками. Морковь натрите на мелкой терке, смешайте с капустой. Отделите белки от желтков. Белки добавьте к капустной смеси, перемешайте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите капустную массу в виде двух оладушек-гнезд, аккуратно разровняйте. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты до румяной корочки, затем переверните. Через минуту выложите сверху оладий сырые желтки. Накройте крышкой и готовьте еще 1-2 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Оказалось, что капустные гнезда дарят долгое чувство сытости. Чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в капустную смесь перед жаркой щепотку паприки и сушеного чеснока — это придаст яркий аромат и цвет.

Ранее стало известно, как приготовить картофельный торт с чесночным соусом.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
капуста
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Понадобятся капуста и яйца — смешиваю и на сковородку: через 10 минут подаю капустные гнезда Капустные гнезда с яйцом — это завтрак для тех, кто хочет начать день с полезного, сытного и невероятно вкусного блюда, которое готовится буквально за 10 минут.
300 г белокочанной капусты
1 небольшая морковь
2 яйца
соль, перец
растительное масло для жарки
зелень для подачи
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Капусту мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками. Морковь натрите на мелкой терке, смешайте с капустой.
Отделите белки от желтков. Белки добавьте к капустной смеси, перемешайте.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите капустную массу в виде двух оладушек-гнезд, аккуратно разровняйте. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты до румяной корочки, затем переверните.
Через минуту выложите сверху оладий сырые желтки. Накройте крышкой и готовьте еще 1-2 минуты.
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