Как драники, только вкуснее и ароматнее. Картофельный торт: все просто — тут только оладьи и соус

Картофельный торт — это сытное, невероятно вкусное блюдо, которое объединяет в себе драники и ароматный соус с чесноком, зеленью и помидорами. Выглядит как праздничное блюдо.

Для приготовления понадобится: 6–7 картофелин, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, соль, растительное масло. Для соуса: 200 г сметаны, 100 г майонеза, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 1 помидор, соль, перец.

Рецепт: картофель натрите на мелкой терке, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, соль, перемешайте. На разогретой сковороде с маслом жарьте тонкие картофельные блины с двух сторон до золотистого цвета (получится 6–8 коржей).

Для соуса смешайте сметану, майонез, мелко рубленный укроп, выдавленный чеснок, мелко нарезанный помидор, соль и перец. Соберите торт, промазывая каждый корж соусом. Верхний корж также смажьте соусом. Дайте пропитаться 30–60 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить картофельный торт и осталась под впечатлением от его вкуса, но рекомендовала оставить его пропитываться минимум 2 часа.

