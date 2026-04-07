Священник объяснил, чем отличается православная и католическая Пасхи Священник Ланский: католическая и православная Пасхи празднуются в разные даты

Католическая и православная Пасхи празднуются в разные даты, рассказал VSE42.RU помощник епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский. Он отметил, что это необходимо для сохранения правильной хронологии исторических событий.

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия. Если дата праздника совпадает с еврейским Песахом или предшествует ему, христианская Пасха переносится на неделю позже, чтобы сохранить исторически правильную хронологию событий. При этом католическая Пасха не переносится, — рассказал Ланский.

Священник подчеркнул, что главное различие заключается в календарях, которых придерживаются священнослужители. По его словам, католики и протестанты придерживаются григорианского календаря, в то время как православные следуют юлианскому, который отличается на 13 дней.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что, если человек причисляет себя к православным верующим, то хотя бы в последнюю неделю перед Пасхой ему стоит соблюдать пост и посетить службы в храме. По его словам, также не помешает исповедаться и причаститься.