07 апреля 2026 в 12:25

В РПЦ рассказали, как нужно провести последнюю неделю перед Пасхой

Представитель РПЦ Кипшидзе: за неделю перед Пасхой нужно посетить службы в храме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Если человек причисляет себя к православным верующим, то хотя бы в последнюю неделю перед Пасхой ему стоит соблюдать пост и посетить службы в храме, сообщил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, также не помешает исповедаться и причаститься.

В преддверии Пасхи мы призываем людей, которые себя идентифицируют с православием, попоститься, посетить, насколько это возможно, все богослужения Страстной седмицы, и, собственно, в сам день Пасхи на праздничной службе также присутствовать в храме и по возможности исповедоваться и причаститься, — посоветовал Кипшидзе.

По его мнению, те, кто считает, что Пасха ограничивается покраской яиц и покупкой куличей, лишают себя духовной глубины этого события. Он порекомендовал более подробно изучить историю праздника.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) заявил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
