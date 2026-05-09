Как прошел День Победы в Киеве? Цветы у Вечного огня, угрозы арестов

Украинцы отметили День Победы, несмотря на запрет на российскую и советскую символику и «отмену» праздника. В каких городах Украины отмечали 9 Мая?

Как отмечали День Победы 9 мая в Киеве

Жители Киева пришли с цветами к обелиску Вечной Славы в память о победе в Великой Отечественной войне. У памятника в столице Украины собрали десятки букетов. Официально Украина не отмечает День Победы 9 мая. Вместо него с 2023 года по указу президента Владимира Зеленского 8 мая празднуют День памяти и победы над нацизмом — так Зеленский выразил «солидарность с Европой».

Несмотря на запрет советской и российской символики (включая георгиевские ленты, за которые может грозить до пяти лет тюрьмы), многие жители Киева пришли к мемориалам, пишет украинский портал «Страна.ua». У памятников в Киеве собралось большое количество сотрудников Нацполиции, киевлянам может грозить арест за «пророссийские акции».

Традиция празднования Дня Победы на Украине сохраняется.

«Несколькими днями ранее по традиции воинские мемориалы были благоустроены силами простых украинцев в селах Выпасное и Курисово Одесской области, Купичеве Волынской области, а также в Юзвине Винницкой области. Отрадно, что возложить цветы на мемориалы в этих населенных пунктах также пришли и юные украинцы», — отмечает Telegram-канал «Северный ветер».

Где еще на Украине отмечали День Победы

Жители Харькова несли цветы к Мемориалу Славы в Харьковском лесопарке, который установлен на месте массовых расстрелов советских граждан немецкими оккупантами. Украинские СМИ отмечают, что к мемориалу идут люди разного возраста, в том числе молодежь. Многие приходят с детьми. Несмотря на запрет, собравшиеся люди поют советские песни «День Победы» и «Смуглянка», отмечает канал «Харьков.life».

Празднование Дня Победы прошло также в Одессе: с утра 9 мая одесситы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы. При этом Аллея оцеплена полицией, на входе дежурят полицейские с металлодетекторами, сотрудники СБУ выборочно проверяют у желающих пройти к памятнику документы и телефоны в поисках «связей с РФ».

«Деды воевали, а сейчас память уничтожается. 8 мая Европа проиграла, а СССР выиграл», «Мой дед воевал, для меня это самый лучший праздник в мире», — приводят украинские СМИ слова одесситов.

Во Львове, ключевом городе Западной Украины, также прошли акции в честь Дня Победы. Утром 9 мая львовские ветераны возложили цветы к могилам на Марсовом поле и Холме Славы. Украинские СМИ отмечают, что этот день запомнится беспрецедентными мерами безопасности: только на Холме Славы за правопорядком следили больше сотни полицейских, которые проверяли личные вещи на наличие опасных предметов и пророссийской символики.

«Мое сердце сейчас на Украине — с теми, кто, несмотря на антисоветскую истерию по телевизору, снос памятников, атмосферу страха, давление, угрозы, пришел 9 мая возложить цветы солдатам. Такой поход неизвестно чем может закончиться: могут толкнуть, плюнуть, ударить, кричать в лицо. Такое уже не раз происходило раньше. Люди идут к памятникам, совершая маленький подвиг. Для них важно не дать забыть, остаться собой, не предать родных. Предки шли на смерть ради потомков, и потомки помнят. Забыть — значит предать», — отметил блогер Олег Царев.

