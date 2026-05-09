09 мая 2026 в 13:00

Парад Победы 9 Мая на Красной площади: кто из иностранных лидеров приехал

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Главный парад Победы завершился на Красной площади. Как прошли торжества по случаю 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, кто из иностранных лидеров приехал в Москву?

Кто из иностранных лидеров приехал на парад Победы в Москву

Накануне парада Кремль представил список официальных гостей — глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы:

  1. президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой;
  2. глава Белоруссии Александр Лукашенко;
  3. лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  4. президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
  5. верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
  6. премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
  7. президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
  8. глава Республики Южная Осетия Алан Гаглоев;
  9. президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран;
  10. председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой;
  11. председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

Россия не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на празднование 81-й годовщины Победы, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Он напомнил, что в 2025 году была большая группа иностранных лидеров из-за проведения юбилейных торжеств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Сколько лидеров было на параде Победы в Москве в 2025 году

В 2025-м парад на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили лидеры 27 стран.

В их числе оказались глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавлявший тогда Республику Сербскую Милорад Додик, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как прошел парад Победы 9 Мая на Красной площади

Торжества на Красной площади начались в 10:00 мск с внесения флага России и Знамени Победы. Министр обороны Андрей Белоусов принял парад, а командовал главком Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

Белоусов и Мордвичев проверили готовность военных; министр доложил президенту России Владимиру Путину о готовности к проведению парада.

Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с праздником; он назвал делом чести сохранение памяти о Победе.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. <...> Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу», — сказал Путин в ходе выступления с речью.

Президент РФ Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Затем президент объявил минуту молчания. После над Красной площадью прозвучал гимн России и раздались залпы орудий. Началось торжественное шествие войск, в котором участвовали курсанты Военного университета имени князя Александра Невского, военнослужащие военных вузов, ветераны и участники СВО, расчеты из КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области. После пешей части состоялся пролет авиации. Завершился парад песней «Прощание славянки» в исполнении оркестра.

