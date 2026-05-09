09 мая 2026 в 12:08

Как прошел парад Победы 9 Мая на Красной площади: что сказал Путин

Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
В Москве завершился парад на Красной площади, посвященный празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как прошел парад, кто им руководил, что сказал президент России Владимир Путин?

Как прошел парад Победы 9 мая 2026 года

Командовал парадом генерал-полковник Андрей Мордвичев, принимал парад министр обороны России Андрей Белоусов.

Последние почти 20 лет 9 Мая был ознаменован показом новейших российских образцов вооружения, однако в этом году военной техники на параде не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил это неюбилейной датой и вопросами безопасности. Таким образом, парад состоял из пеших колонн военнослужащих, выступления Владимира Путина, мультимедийной частью с демонстрацией образцов техники и авиационным пролетом, где Су-25 выкрасили небо столицы в цвета государственного флага.

Участие в параде принимал парадный расчет военнослужащих из Корейской народной армии, чьи солдаты и офицеры выполняли боевые задачи по освобождению Курской области.

Военнослужащие КНДР на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Военнослужащие КНДР на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Речь Путина на параде 2026 года

Речь главы государства — неотъемлемая часть празднования 9 Мая. Традиция берет начало с исторического Парада Победы 1945 года, с обращения Иосифа Сталина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что на параде ожидается традиционно значимое выступление российского лидера, которое, по его словам, неизменно привлекает внимание международной аудитории.

Путин поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. <...> Наш солдат понес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы», — сказал Путин.

Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир, отметил глава государства. Путин напомнил, что большинство стран Европы капитулировало перед гитлеровскими войсками. Немецкое командование планировало геноцид всех наций Советского Союза, но они не учли русский характер и силу духа советского народа, заявил Путин.

Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди, а победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу, заявил российский лидер.

«Наше дело правое. Победа всегда была и всегда будет за нами», — заключил Путин, объявив минуту молчания.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
