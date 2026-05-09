Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора

ВОЗ подтвердила новые случаи заражения хантавирусом после вспышки на лайнере MV Hondius. Что известно на 9 мая, сколько всего заболевших, может ли хантавирус стать новой пандемией?
Что происходит на круизном лайнере MV Hondius, сколько новых случаев хантавируса выявили
СМИ сообщили, что по состоянию на 9 мая известно о девяти выявленных и вероятных случаях заражения хантавирусом после начала вспышки на корабле. Reuters пишет, что два новых случая выявлены в провинции Аликанте (Испания) и на отдаленном острове Тристан-да-Кунья — на расстоянии тысяч километров от круизного лайнера MV Hondius, где началась вспышка в мае 2026 года.
На острове Тристан-да-Кунья стало плохо британскому гражданину, который сошел с борта лайнера Hondius в середине апреля. Британская колония расположена в тысячах километров от ближайших материков, население составляет всего 270 человек.
У 32-летней женщины из юго-восточной испанской провинции Аликанте симптомы хантавирусной лихорадки — она недолго сидела в самолете в двух рядах позади нидерландки, которая заразилась вирусом на корабле и позже скончалась в больнице.
Сейчас MV Hondius идет из Кабо-Верде курсом на Канарские острова у берегов Африки. Президент Канарских островов Фернандо Клавийо объявил, что кораблю не позволят пришвартоваться в порту. Судно встанет на якоре на расстоянии от берега; туристов заберут на малых лодках только после того, как самолет, предназначенный для их эвакуации, займет свое место на взлетной полосе.
Турецкий блогер Рухи Ченет заявил, что пассажиры судна не соблюдали меры безопасности во время вспышки смертельно опасного заболевания. Единственный врач не мог осмотреть всех и заверил, что хантавирус «не заразен». ВОЗ на 9 мая не подтверждает новых случаев заболевания на MV Hondius. По данным CNN, 17 американцев с корабля после эвакуации заберут в Национальное карантинное отделение в штате Небраска — специальный отсек высокой биологической безопасности.
До сих пор неизвестен источник заражения. Следователи в Аргентине указали на пару туристов, которые могли заразиться до того, как вступили на борт корабля: возможно, это произошло, когда они наблюдали за птицами на свалке отходов в Ушуайя, откуда MV Hondius отправился 1 апреля. Эта гипотеза не подтверждена.
Что такое андский штамм хантавируса, почему он особо опасен
Роспотребнадзор и американские Центры по контролю за заболеваниями настаивают, что вероятность того, что хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низка. В обычных случаях вирусом, вызывающим легочную и почечную геморрагическую лихорадку, можно заразиться при вдыхании мельчайших частиц помета грызунов.
Ученым известно порядка 50 различных штаммов хантавируса. Случаи заражения на MV Hondius относятся к андскому штамму хантавируса, сообщает Reuters. Эта разновидность отличается тем, что он способен передаваться от человека к человеку. Тесный контакт при этом не нужен, заразиться можно, даже если просто столкнуться с инфицированным человеком. Его природным резервуаром является длиннохвостая карликовая рисовая крыса (длиннохвостый колиларго), которая живет на юге Аргентины и Чили — как раз около региона, где произошло заражения.
ВОЗ предупредила, что андский штамм хантавируса может распространиться глобально. Эффективной вакцины против него пока нет.
Может ли хантавирус вызвать новую пандемию на Земле, слухи и теории заговора
Сообщения о новых случаях смертоносного заболевания вдали от судна усилили опасения по поводу более широкого распространения вируса. СМИ отмечают, что в Сети появилось большое количество теорий заговора вокруг вспышки на MV Hondius. Конспирологи предполагают, что из-за вируса могут начаться новые массовые ограничения населения, как во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
«ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ЛОКДАУНОВ! Глобалисты запускают „ковид 2.0“, пока хантавирус распространяется по всему миру. Как по щелчку выключателя [света]!» — объявил в соцсети X (бывший Twitter) известный блогер и сторонник теорий заговора Алекс Джонс.
В X нашли «пророчество», сделанное пользователем под ником Soothsayer (Ясновидец).
«2023 год: заканчивается корона. 2026-й: [начинается] хантавирус», — объявил Soothsayer 11 июня 2021 года.
«Это не „пугающее совпадение“. Это запланированный слив информации», — утверждают сторонники теории о глобальной угрозе хантавируса.
Опасения подкрепила информация Bloomberg о том, что американская компания Moderna, в прошлом выпустившая вакцину от COVID-19, разрабатывает вакцину от хантавируса. Причем эта вакцина также основана на изменении генетического кода человеческих клеток для сопротивления угрозе.
«Так, значит, Moderna работает над мРНК-вакциной от хантавируса с 2024 года. Конечно же, „расходитесь, здесь не на что смотреть“», — пишет в X шведский журналист Петер Имануэльсен.
Другие пользователи обратили внимание, что опасность заболевания хантавирусной лихорадкой значится в списке «тревожных побочных эффектов» в инструкции к вакцине от коронавируса, созданной Pfizer.
ВОЗ настаивает, что, несмотря на широкое географическое распространение вспышки с MV Hondius, угрозы глобальной пандемии нет.
«Я хочу заявить однозначно — это не „как начало пандемии COVID“. Это не COVID-19. Это не грипп. Это распространяется совсем, совсем по-другому», — объявила директор управления эпидемий и пандемий ВОЗ Мария Ван Керхове.
