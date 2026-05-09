Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора

ВОЗ подтвердила новые случаи заражения хантавирусом после вспышки на лайнере MV Hondius. Что известно на 9 мая, сколько всего заболевших, может ли хантавирус стать новой пандемией?

Что происходит на круизном лайнере MV Hondius, сколько новых случаев хантавируса выявили

СМИ сообщили, что по состоянию на 9 мая известно о девяти выявленных и вероятных случаях заражения хантавирусом после начала вспышки на корабле. Reuters пишет, что два новых случая выявлены в провинции Аликанте (Испания) и на отдаленном острове Тристан-да-Кунья — на расстоянии тысяч километров от круизного лайнера MV Hondius, где началась вспышка в мае 2026 года.

На острове Тристан-да-Кунья стало плохо британскому гражданину, который сошел с борта лайнера Hondius в середине апреля. Британская колония расположена в тысячах километров от ближайших материков, население составляет всего 270 человек.

У 32-летней женщины из юго-восточной испанской провинции Аликанте симптомы хантавирусной лихорадки — она недолго сидела в самолете в двух рядах позади нидерландки, которая заразилась вирусом на корабле и позже скончалась в больнице.

Сейчас MV Hondius идет из Кабо-Верде курсом на Канарские острова у берегов Африки. Президент Канарских островов Фернандо Клавийо объявил, что кораблю не позволят пришвартоваться в порту. Судно встанет на якоре на расстоянии от берега; туристов заберут на малых лодках только после того, как самолет, предназначенный для их эвакуации, займет свое место на взлетной полосе.

Голландский круизный лайнер MV Hondius Фото: Elton Monteiro/XinHua/Global Look Press

Турецкий блогер Рухи Ченет заявил, что пассажиры судна не соблюдали меры безопасности во время вспышки смертельно опасного заболевания. Единственный врач не мог осмотреть всех и заверил, что хантавирус «не заразен». ВОЗ на 9 мая не подтверждает новых случаев заболевания на MV Hondius. По данным CNN, 17 американцев с корабля после эвакуации заберут в Национальное карантинное отделение в штате Небраска — специальный отсек высокой биологической безопасности.

До сих пор неизвестен источник заражения. Следователи в Аргентине указали на пару туристов, которые могли заразиться до того, как вступили на борт корабля: возможно, это произошло, когда они наблюдали за птицами на свалке отходов в Ушуайя, откуда MV Hondius отправился 1 апреля. Эта гипотеза не подтверждена.

Что такое андский штамм хантавируса, почему он особо опасен

Роспотребнадзор и американские Центры по контролю за заболеваниями настаивают, что вероятность того, что хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низка. В обычных случаях вирусом, вызывающим легочную и почечную геморрагическую лихорадку, можно заразиться при вдыхании мельчайших частиц помета грызунов.

Ученым известно порядка 50 различных штаммов хантавируса. Случаи заражения на MV Hondius относятся к андскому штамму хантавируса, сообщает Reuters. Эта разновидность отличается тем, что он способен передаваться от человека к человеку. Тесный контакт при этом не нужен, заразиться можно, даже если просто столкнуться с инфицированным человеком. Его природным резервуаром является длиннохвостая карликовая рисовая крыса (длиннохвостый колиларго), которая живет на юге Аргентины и Чили — как раз около региона, где произошло заражения.

ВОЗ предупредила, что андский штамм хантавируса может распространиться глобально. Эффективной вакцины против него пока нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Может ли хантавирус вызвать новую пандемию на Земле, слухи и теории заговора

Сообщения о новых случаях смертоносного заболевания вдали от судна усилили опасения по поводу более широкого распространения вируса. СМИ отмечают, что в Сети появилось большое количество теорий заговора вокруг вспышки на MV Hondius. Конспирологи предполагают, что из-за вируса могут начаться новые массовые ограничения населения, как во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

«ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ЛОКДАУНОВ! Глобалисты запускают „ковид 2.0“, пока хантавирус распространяется по всему миру. Как по щелчку выключателя [света]!» — объявил в соцсети X (бывший Twitter) известный блогер и сторонник теорий заговора Алекс Джонс.

В X нашли «пророчество», сделанное пользователем под ником Soothsayer (Ясновидец).

«2023 год: заканчивается корона. 2026-й: [начинается] хантавирус», — объявил Soothsayer 11 июня 2021 года.

«Это не „пугающее совпадение“. Это запланированный слив информации», — утверждают сторонники теории о глобальной угрозе хантавируса.

Опасения подкрепила информация Bloomberg о том, что американская компания Moderna, в прошлом выпустившая вакцину от COVID-19, разрабатывает вакцину от хантавируса. Причем эта вакцина также основана на изменении генетического кода человеческих клеток для сопротивления угрозе.

«Так, значит, Moderna работает над мРНК-вакциной от хантавируса с 2024 года. Конечно же, „расходитесь, здесь не на что смотреть“», — пишет в X шведский журналист Петер Имануэльсен.

Другие пользователи обратили внимание, что опасность заболевания хантавирусной лихорадкой значится в списке «тревожных побочных эффектов» в инструкции к вакцине от коронавируса, созданной Pfizer.

Фото: Kristin Palitza/dpa/Global Look Press

ВОЗ настаивает, что, несмотря на широкое географическое распространение вспышки с MV Hondius, угрозы глобальной пандемии нет.

«Я хочу заявить однозначно — это не „как начало пандемии COVID“. Это не COVID-19. Это не грипп. Это распространяется совсем, совсем по-другому», — объявила директор управления эпидемий и пандемий ВОЗ Мария Ван Керхове.

