«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса

Пользователи Сети нашли в серии «Симпсонов» предсказание о хантавирусе

Фото: El Universal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пользователи Сети заметили намек на хантавирус в одном из старых эпизодов мультсериала «Симпсоны». По сюжету серии, мир оказывается на грани глобальной катастрофы из-за вируса «Пандора». В «пророческом» эпизоде сюжетная линия схожа с реальностью: герои получают экстренное обращение от генерала Уильяма Салливана из Центра по контролю заболеваний.

Смертельная эпидемия вируса «Пандора» быстро распространяется. Эта беспрецедентная угроза требует глобального карантина. <...> Вирус! — говорит персонаж мультфильма.

В серии также показано, как круизные суда получают приказ не возвращаться в порты, а находиться в открытом море на неопределенный срок, чтобы избежать заражения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку. Эффективной вакцины против него пока нет. Поводом стала вспышка на судне MV Hondius, где погибли три человека.

В Роспотребнадзоре признали, что в России и в соседних государствах существуют природные очаги хантавируса. В 2025 году вспышки хантавирусных инфекций были зафиксированы в 43 странах мира.

Мир
Здоровье
хантавирус
мультфильмы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
