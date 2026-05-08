«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса

Пользователи Сети заметили намек на хантавирус в одном из старых эпизодов мультсериала «Симпсоны». По сюжету серии, мир оказывается на грани глобальной катастрофы из-за вируса «Пандора». В «пророческом» эпизоде сюжетная линия схожа с реальностью: герои получают экстренное обращение от генерала Уильяма Салливана из Центра по контролю заболеваний.

Смертельная эпидемия вируса «Пандора» быстро распространяется. Эта беспрецедентная угроза требует глобального карантина. <...> Вирус! — говорит персонаж мультфильма.

В серии также показано, как круизные суда получают приказ не возвращаться в порты, а находиться в открытом море на неопределенный срок, чтобы избежать заражения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку. Эффективной вакцины против него пока нет. Поводом стала вспышка на судне MV Hondius, где погибли три человека.

В Роспотребнадзоре признали, что в России и в соседних государствах существуют природные очаги хантавируса. В 2025 году вспышки хантавирусных инфекций были зафиксированы в 43 странах мира.