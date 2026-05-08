08 мая 2026 в 16:26

Роспотребнадзор признал наличие очагов хантавируса в РФ с одной оговоркой

Природные очаги хантавируса существуют на территории Российской Федерации и в соседних государствах, сообщил Роспотребнадзор в МАКС. В 2025 году вспышки хантавирусных инфекций были зафиксированы в 43 странах мира. Циркулирующие серотипы поражают человека исключительно в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), отметили в ведомстве.

Заражение происходит при контакте с грызунами, а от человека к человеку болезнь не передается. Согласно выводам экспертов Роспотребнадзора, вероятность мутации хантавирусов, вызывающих ГЛПС, с последующей передачей от человека человеку крайне мала.

В России случаи ГЛПС регистрируются ежегодно с 1978 года. На протяжении последних 25 лет прослеживается тенденция к снижению заболеваемости. Для этой инфекции характерны циклические подъемы в среднем каждые три-пять лет. Эти подъемы во многом связаны с численностью и долей инфицированных грызунов (рыжих полевок), которые являются основными переносчиками ГЛПС в природных очагах.

В настоящее время эпидемиологическая обстановка по ГЛПС в Российской Федерации стабильная и находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре. На постоянной основе реализуется полный комплекс профилактических мероприятий, а также ведется системный мониторинг эпидситуации.

Ранее вирусолог Валерий Литвинов заявил, что одним из ключевых проявлений хантавирусной инфекции является задержка мочеиспускания. Кроме того, у заболевших возникают боли в поясничной области вследствие поражения почек.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
