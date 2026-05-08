День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 16:16

Названы основные симптомы хантавируса

Вирусолог Литвинов: у больных хантавирусом есть задержка мочеиспускания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержка мочеиспускания — один из основных симптомов хантавируса, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. По его словам, у больных также наблюдаются боли в пояснице из-за поражения почек, одышка и боли в груди из-за проблем с легкими.

Происходит задержка мочеиспускания, боли в пояснице — это поражение почек, или одышка, боли в грудной клетке — это поражение легких, — сказал Литвинов.

При этом специалист отметил, что сначала у зараженных хантавирусом появляются симптомы, типичные для многих инфекций, — повышение температуры, ломота в теле, головная боль. При этом Литвинов предупредил, что возбудитель болезни может вызывать менингиты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку. Эффективной вакцины против него пока нет. Поводом стала вспышка на судне MV Hondius, где погибли три человека.

Здоровье
Россия
вирусологи
хантавирус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника, погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.