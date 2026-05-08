Названы основные симптомы хантавируса

Задержка мочеиспускания — один из основных симптомов хантавируса, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. По его словам, у больных также наблюдаются боли в пояснице из-за поражения почек, одышка и боли в груди из-за проблем с легкими.

Происходит задержка мочеиспускания, боли в пояснице — это поражение почек, или одышка, боли в грудной клетке — это поражение легких, — сказал Литвинов.

При этом специалист отметил, что сначала у зараженных хантавирусом появляются симптомы, типичные для многих инфекций, — повышение температуры, ломота в теле, головная боль. При этом Литвинов предупредил, что возбудитель болезни может вызывать менингиты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку. Эффективной вакцины против него пока нет. Поводом стала вспышка на судне MV Hondius, где погибли три человека.