Случай подозрения на хантавирус выявили в Испании

В испанском городе Аликанте госпитализировали 32-летнюю женщину с симптомами хантавируса, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, она контактировала с туристкой, которая ранее скончалась во время рейса на круизном лайнере MV Hondius. У заболевшей уже взяли ПЦР-тест и направили его в Национальный центр микробиологии для подтверждения диагноза.

Первые признаки болезни, такие как лихорадка, тошнота и мышечные боли, проявляются в среднем через 2–4 недели после инфицирования. В случае подтверждения теста испанку поместят в специализированное изоляционное отделение. Власти уже приступили к поиску всех лиц, с которыми она взаимодействовала.



ВОЗ прогнозирует возможную мировую вспышку этого заболевания, при этом готовой вакцины от него на данный момент не существует. Ситуация осложняется тем, что часть из 149 пассажиров судна уже разъехалась по разным странам, что может привести к появлению новых очагов заражения в ближайшие недели. В числе пассажиров был и один россиянин.



Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вероятность мутации хантавирусов и их передачи от человека к человеку крайне низка. Эта инфекция вызывает у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).