Роспотребнадзор ответил на вопрос о возможной мутации хантавируса

Вероятность того, что хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низка, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Эта инфекция вызывает у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

В Роспотребнадзоре отметили, что в России случаи ГЛПС регистрируются ежегодно с 1978 года, при этом в последние 25 лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Инфекции свойственны циклические подъемы в среднем раз в три — пять лет, которые во многом зависят от популяции и зараженности рыжих полевок — основных природных носителей вируса.

При этом в ведомстве признали, что на территории Российской Федерации и в соседних государствах существуют природные очаги хантавируса. В 2025 году вспышки хантавирусных инфекций были зафиксированы в 43 странах мира. Циркулирующие здесь серотипы поражают человека исключительно в форме ГЛПС, отметили в ведомстве.