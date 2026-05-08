Роспотребнадзор ответил на вопрос о возможной мутации хантавируса

Роспотребнадзор назвал низкой вероятность мутации хантавируса

Вероятность того, что хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низка, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Эта инфекция вызывает у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

В Роспотребнадзоре отметили, что в России случаи ГЛПС регистрируются ежегодно с 1978 года, при этом в последние 25 лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Инфекции свойственны циклические подъемы в среднем раз в три — пять лет, которые во многом зависят от популяции и зараженности рыжих полевок — основных природных носителей вируса.

При этом в ведомстве признали, что на территории Российской Федерации и в соседних государствах существуют природные очаги хантавируса. В 2025 году вспышки хантавирусных инфекций были зафиксированы в 43 странах мира. Циркулирующие здесь серотипы поражают человека исключительно в форме ГЛПС, отметили в ведомстве.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

