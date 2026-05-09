Киевляне возложили цветы к Вечному огню в День Победы

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы в День Победы, сообщает издание «Новости. Live». Люди приходят, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Некоторые киевляне приносят с собой портреты родственников, участвовавших в войне. На месте дежурят сотрудники патрульной полиции.

Также цветы к Мемориалу Славы несут жители Харькова. В акциях участвуют люди разных возрастов, включая семьи с детьми. У участников в руках цветы и портреты родных, звучат советские песни. Прибывающие в мемориальный комплекс харьковчане исполняют «День Победы» и «Смуглянку».

Ранее многотысячный марш Победы прошел по центральным улицам Кишинева. В молдавской столице провели акцию «Бессмертный полк». В шествии поучаствовали около 4–5 тыс. человек. Их сопроводил духовой оркестр, некоторые граждане пришли на мероприятие в форме солдат Красной армии.

До этого более 100 граждан России и стран СНГ, проживающих и работающих в Швейцарии, Германии, Франции и других европейских странах, приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой ООН на площади Наций в Женеве. Мероприятие посвящено 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.