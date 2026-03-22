22 марта 2026 в 19:49

Пасхальные яйца с янтарным блеском: как получить глубокий красно-коричневый оттенок дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пасха — время традиций, когда украшение стола превращается в настоящее семейное событие. Яркие, красивые яйца радуют глаз и объединяют детей и взрослых за подготовкой к празднику. Этот способ окрашивания с помощью веточек вишни даст натуральный, стойкий и благородный цвет без химии.

Ингредиенты:

  • яйца — 10–12 шт.;
  • веточки или кора вишни — 50–70 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • вода — 1 л;
  • растительное масло — 1 ч. л. (для блеска).

Приготовление

Веточки или кору вишни залейте водой до половины объема кастрюли и варите 1 час. Отвар процедите и дайте настояться несколько часов или всю ночь. Добавьте соль, аккуратно опустите яйца и варите 10–15 минут после закипания.

Остуженные яйца выньте, обсушите на салфетке и смажьте маслом для красивого блеска. Для альтернативного оттенка можно использовать кору дуба, веточки яблони или черной смородины — технология та же, а цвет слегка золотистый. Важно варить на слабом огне, чтобы яйца не треснули и сохранили идеальную текстуру.

Перед Пасхой многие хотят украсить праздничный стол красивыми крашеными яйцами. При этом совсем не обязательно покупать магазинные красители — яркий и солнечный оттенок можно получить с помощью обычной куркумы.

Проверено редакцией
Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?
Марина Макарова
