Разбитые, сырые, вареные: все о яйцах во сне — полный список толкований

К чему снятся куриные яйца? Это один из самых многозначных сновидческих символов. Согласно популярным сонникам, яйцо олицетворяет потенциал, новые начинания, скрытые возможности и материальную прибыль. Однако толкование видения сильно зависит от его деталей: состояния яйца, действий сновидца и его пола.

К чему снятся разбитые куриные яйца

Чаще всего это тревожный знак. Разбить яйцо во сне — к потере времени, напрасным надеждам или скандалу. Если яйца разбиты на полу — ждите мелких финансовых потерь из-за собственной невнимательности. Для женщины такой сон может предвещать ссору с близкой подругой, для мужчины — провал переговоров.

К чему снятся сырые куриные яйца

Сырые яйца символизируют «сырой» материал: незавершенные дела, зарождающиеся чувства или проекты.

Есть сырые яйца во сне — к неожиданной новости или болезни желудка.

Держать в руках сырые яйца — к осторожности в делах, ведь легко все испортить.

Много сырых яиц в корзине — к крупной прибыли, но через трудности.

К чему снятся вареные куриные яйца

Вареные яйца — знак стабильности и подведения итогов.

Чистить вареное яйцо — к разоблачению чужой тайны или решению давней проблемы.

Есть вареное яйцо — к получению того, что давно заслужили, но без восторга.

Тухлое вареное яйцо — к разочарованию в человеке.

К чему снятся куриные яйца

К чему снятся крашеные куриные яйца (писанки)

Это очень позитивный символ. Крашеные яйца снятся к празднику, радостному событию, примирению после ссоры. Для женщины — к свиданию или обновлению гардероба. Для мужчины — к удачной поездке или повышению.

К чему снятся куриные яйца мужчине

Мужчине яйца снятся как знак его потенциала: делового, творческого или сексуального. Много целых яиц — к росту доходов. Собирать яйца в курятнике — к интригам на работе. Для холостого мужчины яйца — к скорой встрече с хозяйственной женщиной.

К чему снятся куриные яйца женщине

Женщине яйца почти всегда снятся к беременности, зачатию или материнским заботам. Если женщина кормит кур, несущих яйца, — это к прибыли в доме. Разбитые яйца — к слезам из-за детей. Золотые яйца — к богатому поклоннику. А вот находить гнездо с яйцами — к счастливому браку.

В любом случае яйцо во сне просит вас бережно относиться к тому, что только зарождается в вашей жизни.

