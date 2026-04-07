Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических

Кулич — нарядный сдобный хлеб, без которого невозможно вообразить пасхальный стол. Хотите порадовать себя и близких, встретив светлый праздник с мягким, сочным и безумно вкусным блюдом? Тогда вы по адресу! Мы составили подборку 3 рецептов куличей с орехами на Пасху, которые разлетаются за мгновенье! А еще они очень просто готовятся: всего лишь следуйте несложной инструкции — и воздушные куличи с орехами готовы!

Классический пасхальный кулич с грецкими орехами на опаре

Следуйте этому рецепту, и у вас получится высокий пористый кулич с грецкими орехами. Боитесь, что орехи будут горчить? Тогда прокалите их на сухой сковороде в течение 3–4 минут: горечь уйдет, а аромат усилится.

Ингредиенты (на 2 кулича по 500 г):

мука в/с — 600 г;

молоко 3,2% — 200 мл;

яйца (С1) — 3 шт.;

сливочное масло 82,5% — 150 г;

сахар — 150 г;

дрожжи прессованные — 25 г (или 7 г сухих);

грецкие орехи (очищенные) — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка.

Калорийность на 100 г: 345 ккал.

Полезные свойства: грецкие орехи — источник омега-3 и магния, которые поддерживают работу сердца и снижают нервное напряжение.

Как готовить:

Залейте теплым молоком (35 градусов) раскрошенные дрожжи и 1 ст. ложку сахара, добавьте 100 г муки. Опара подойдет за 30 минут (поднимется шапкой). Отдельно взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром. Соедините опару, яичную смесь, размягченное масло, соль и оставшуюся муку. Замешивайте тесто 10 минут — оно должно отлипать от рук. Добавьте рубленые (не в крошку) грецкие орехи. Дайте подняться за 1,5 часа в тепле, обомните, разложите по формам, заполняя их на одну треть (куличи еще поднимутся). Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут.

Классический пасхальный кулич с грецкими орехами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Медовый кулич с цукатами и орехами

Этот медовый кулич с цукатами и орехами получается максимально сочным. Цукаты (лучше из апельсиновой корки или папайи) не дают тесту черстветь целых 5–7 дней. Орехи берите любые: фундук, миндаль или кешью — в пропорциях 50/50 с грецкими.

Ингредиенты (на 1 большой кулич 800 г):

мука — 500 г;

яйца — 4 шт.;

сливочное масло — 180 г;

сахар — 180 г + 1 ч. л.;

мед жидкий (липовый) — 2 ст. л. (50 г);

дрожжи сухие — 8 г;

грецкие орехи — 50 г;

орехи по вкусу — 50 г;

цукаты разноцветные — 100 г;

цедра 1 апельсина;

куркума (для цвета) — 0,5 ч. л.

Калорийность на 100 г: 372 ккал.

Полезные свойства: мед и орехи вместе дают медленные углеводы и витамин E — это энергия на 4–5 часов без резких скачков сахара в крови.

Важно: цукаты перед добавлением обваляйте в столовой ложке муки — так они равномерно распределятся по тесту и не упадут на дно формы. Орехи крупно порубите ножом. В блендере их не рубите, иначе они выделят масло.

Как готовить:

Сначала разбудите дрожжи: смешайте 8 г сухих дрожжей и чайную ложку сахара в 50 мл теплой воды, минуты через 3–4 появится пенная шапка. В отдельной миске взбейте 4 яйца с оставшимся сахаром (180 г) и двумя ложками жидкого меда, чтобы масса посветлела. Влейте туда дрожжи и добавьте 180 г размягченного сливочного масла, перемешайте. Просейте 500 г муки с половиной чайной ложки куркумы (для красивого желтого цвета), замесите тесто — оно будет липким, так и задумано. В самом конце вмешайте 100 г крупно порубленных орехов и 100 г цукатов, которые вы предварительно обваляли в ложке муки. Накройте миску и уберите в теплое место на 1,5–2 часа — тесто должно вырасти вдвое. Потом обомните его, переложите в смазанную маслом форму (заполняйте только на треть), дайте постоять еще 30–40 минут прямо в форме. Выпекайте при 170 градусах примерно 55 минут. Проверьте лучинкой или зубочисткой: если выходит сухая — блюдо готово. Дайте постоять в форме 10 минут, потом аккуратно извлеките и остудите на решетке.

Медовый кулич с цукатами и орехами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожный кулич с орехами без дрожжей

Для тех, кто не дружит с дрожжевым тестом, создан этот рецепт творожного кулича с орехами. Влажный плотный хлеб напоминает кекс. Творог берите 9% и сухой (просушите на марле 1 час). Орехи — только грецкие, они дают нужную текстуру.

Ингредиенты (на форму 20 см):

творог 9% — 360 г;

яйца — 3 шт. (белки отдельно);

сливочное масло — 120 г;

сахар — 150 г;

мука — 200 г;

грецкие орехи — 80 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванилин — на кончике ножа.

Калорийность на 100 г: 298 ккал (самый диетический из трех).

Полезные свойства: творог — рекордсмен по казеину, медленный белок насыщает на 4 часа и помогает восстановлению мышц (актуально после тренировок).

Как готовить:

Взбейте размягченное масло с сахаром до бела, добавьте желтки по одному, затем творог (протрите через сито). Отдельно взбейте белки в крутую пену с щепоткой соли. Смешайте муку с разрыхлителем и рублеными орехами. Аккуратно соедините творожную массу, сухую смесь и белки лопаткой (движениями снизу вверх). Выпекайте при 160 градусах 50–60 минут. Готовый творожный кулич с орехами остужайте в форме 10 минут, затем на решетке.

Какой бы рецепт кулича с орехами вы ни выбрали — классический на опаре, медовый с цукатами или бездрожжевой творожный, — помните: орехи добавляйте только в конце замеса и не измельчайте их в муку. Готовый пасхальный кулич с орехами храните в закрытой кастрюле 3–5 дней.

