5 лучших рецептов творожных запеканок на любой вкус: от классики до десерта

Творожная запеканка — блюдо, которое возвращает нас в детство, ведь его часто подавали в садике. И почему-то именно там она всегда была самой вкусной: пышной и нежной. Дома же почему-то часто получалась плоской, резиновой или, наоборот, рассыпчатой, как песок. Чтобы вы навсегда забыли о невкусной запеканке, мы собрали пять проверенных рецептов — от бабушкиной классики до шоколадного десерта.

Важно!

Прежде чем мы перейдем к рецептам, запомните два главных правила любой творожной запеканки.

Первое: творог должен быть сухим и жирным (от 5 до 9% идеально). Слишком влажный — тогда откиньте на марлю на час.

Второе: не взбивайте яйца миксером до пены, просто перемешайте вилкой — излишек воздуха заставит запеканку сначала подняться, а потом резко опасть.

Классическая запеканка как в детском саду

Да, та самая, с золотистой корочкой и нежной серединой.

Нам понадобится: творог — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 100 г, манная крупа — 3 ст. ложки, сметана — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, ванилин и щепотка соли.

Хотите нежную запеканку, которая тает во рту? Запомните главное правило: творог нужно протереть через сито или пробить блендером. Без этого шага не будет той самой воздушной текстуры. Дальше все просто. В отдельной миске смешиваете яйца с сахаром и щепоткой соли, добавляете сметану, манку и разрыхлитель. Соединяете с творогом, мешаете до однородности. Оставляете тесто на 20 минут — манка должна набухнуть. Форму смазываете маслом и присыпаете панировочными сухарями, чтобы запеканка легко отошла. Выкладываете массу, разравниваете. И в духовку при 180 °C на 40–45 минут. Как только сверху появилась румяная корочка — готово. Дайте немного остыть прямо в форме, и можно подавать со сметаной или вареньем.

Важный совет от редакции: не открывайте духовку первые 30 минут!

Простой рецепт творожной запеканки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Творожная запеканка с яблоками и корицей

Фруктовая версия, которую можно подавать без сметаны или варенья, — она самодостаточна.

Возьмите: творог — 400 г, яйца — 2 шт., сахар — 80 г, манку — 2 ст. ложки, яблоки — 2 шт. (кисло-сладкие), корицу — 1/2 ч. ложки, цедру лимона.

Яблоки нарежьте тонкими дольками. В творожную массу (приготовленную как в первом рецепте) добавьте корицу и цедру. На дно формы выложите половину яблок, сверху — творог, затем оставшиеся яблоки веером. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут. Подавайте теплой, посыпав сахарной пудрой. Яблоки дадут дополнительную сочность, поэтому манки можно взять чуть больше — 3 ложки.

Запеканка с тыквой: яркая и витаминная

Тыква и творог — странная на первый взгляд пара, но на деле идеальная.

Тыква добавляет сладость, влажность и солнечный цвет. Продукты: творог — 400 г, тыквенное пюре — 200 г (тыкву запеките или отварите и пробейте), яйца — 2 шт., сахар — 60 г, манка — 3 ст. ложки, щепотка мускатного ореха.

Смешайте творог, тыквенное пюре, яйца, сахар и специи. Добавьте манку, оставьте на 20 минут. Выпекайте 45 минут при 180 °C. Подавайте с медом или сметаной. Этот вариант — настоящий хит осени, но и весной он поднимет настроение цветом.

Запеканка с тыквой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Запеканка с изюмом и цукатами

Для любителей сладкой выпечки. Не любите изюм? Не добавляйте его! Можно ограничится и обычными цукатами.

Для начала подготовьте сухофрукты. Изюм нужно запарить — залейте его горячим чаем или, если делаете для взрослых, ромом. Потом обсушите. Теперь секрет: перед тем как отправить изюм в тесто, обваляйте его в ложке муки. Благодаря этому он распределится равномерно по всей запеканке, а не соберется внизу. Вместе с изюмом добавьте цукаты — для яркости и разнообразия текстуры.

Творожную массу готовите как обычно: 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 4 ложки манки, ванилин. Все перемешиваете, добавляете изюм с цукатами. Выпекаете 40–45 минут при 180 °C. После того как выключили духовку, не спешите вынимать запеканку — пусть постоит внутри еще минут 15. Тогда она не осядет и останется высокой и пышной. Подавайте с густым вареньем или сгущенкой — пальчики оближешь.

Шоколадная творожная запеканка (десертная)

Да, творожная запеканка может быть десертом для гостей. Тем, кто скептически относится к творогу, эта версия сломает шаблоны.

Возьмите: творог — 400 г (лучше 9%), яйца — 2 шт., сахар — 80 г, какао-порошок — 3 ст. ложки, темный шоколад — 50 г, манка — 3 ст. ложки.

Растопите шоколад на водяной бане. В творожную массу добавьте какао и растопленный шоколад. Если любите «мраморный» эффект, оставьте половину белой массы и смешивайте не полностью. Вылейте в форму, ложкой сделайте разводы. Выпекайте 35–40 минут. Этот вариант хорош с шариком ванильного мороженого или вишневым соусом.

Запеканка на десерт! Готовим блюдо с шоколадом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что делать, если запеканка у вас все равно не получается?

Если она оседает, вы слишком сильно взбили яйца или открыли духовку раньше времени. Если резиновая, перестарались с манкой или перепекли. Если мокрая, творог был слишком водянистым (в следующий раз откиньте его на дуршлаг).

И помните: идеальная запеканка не любит спешки. Дайте ей постоять 10 минут после выпечки в форме — она дойдет и легко отойдет от стенок.

Пробуйте все пять вариантов, комбинируйте начинки — и ваши домашние перестанут просить сырники.

Как в лучших столовых СССР! Готовим быстрый салат из моркови и капусты.