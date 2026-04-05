Капуста, морковка и картошка — одни овощи, но это так вкусно: запеканка «Как пирог»

Запеканка «Как пирог» — это удивительное блюдо. Нежная капуста, сладковатая морковь и перец, мягкий картофель и ароматный лук, объединенные легким тестом, запекаются до румяной корочки, напоминая по вкусу сытный пирог. Одни овощи, но так вкусно!

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 картофелины, 1 морковь, 1 болгарский перец, 1 луковица, соль, перец, зелень. Для заливки: 2 яйца, 100 мл молока, 3–4 ст. л. муки, соль, щепотка соды.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Картофель и морковь натрите на крупной терке. Лук и перец нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все овощи в большой миске, посолите, поперчите. Для теста взбейте яйца с молоком, добавьте муку и соду, перемешайте до однородности. Залейте овощи тестом и тщательно перемешайте.

Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите овощную массу ровным слоем, разровняйте. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей. Одни овощи, но так вкусно!

