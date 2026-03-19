19 марта 2026 в 15:31

Запеканка а-ля бургер — легко приготовить из обычных продуктов: насыщает до отвала

Фото: D-NEWS.ru
Запеканка а-ля бургер — это невероятно сытное и вкусное блюдо, которое насыщает до отвала и легко приготовить из обычных продуктов.

Нежное картофельное пюре, сочный мясной фарш, пикантный соус, хрустящие маринованные огурцы, свежие помидоры, лук и щедрая сырная шапка создают настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2-3 маринованных огурца, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 3 ст. л. кетчупа, соль, перец.

Рецепт: картофель отварите, разомните в пюре, посолите. Фарш обжарьте с мелко нарезанным луком до готовности, посолите, поперчите. Для соуса смешайте майонез и кетчуп. В форму для запекания выложите половину картофельного пюре. Сверху выложите обжаренный фарш, полейте половиной соуса.

Затем выложите кольца лука, кружочки помидоров и нарезанные огурцы. Посыпьте половиной тертого сыра. Накройте оставшимся пюре, сверху полейте остатками соуса и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
